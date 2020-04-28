У травні українців очікують перерахунок пенсій та надбавки до щомісячних виплат
Про це пише РБК-Україна.
Як відомо, у травні буде проведена індексація пенсій, після чого пільговики отримають від держави надбавку до щомісячних виплат.
Більш того, в наступному місяці деякі категорії українців можуть отримати ще одну надбавку до пенсій.
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Що стосується індексації, то вона торкнеться майже 7 мільйонів українців. У середньому, пенсіонери отримають надбавку у розмірі 11% (260 гривень).
На підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, які пішли на заслужений відпочинок за віком та страхового стажу, по інвалідності; втраті годувальника; вислугою років (медпрацівники, вчителі, зі стажем не менше 30 років у професії).
Якщо ж розмір підвищення не дотягує до 100 гривень, до цієї суми доплатять, але різниця (доплата) буде врахована при подальших перерахунках.
Варто зазначити, що індексація пенсій у травні не торкнеться наступних пільговиків:
- працюючих пенсіонерів (їм перераховують виплати окремо);
- тих, хто зовсім нещодавно оформив пенсію (у 2019 і 2020 році);
- одержувачів соціальних пенсій (їм виплачують допомогу по іншим законам, а не по ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування")
- тих, хто отримують пенсійні виплати за "спеціальними умовами",
- пенсіонерів, фактичний розмір пенсії яких перевищує розрахункового.
Тим пенсіонерам, виплати яких не дотягують до 2100 гривень (з урахуванням всіх інших доплат), додадуть до цієї суми. Причому компенсація у такому розмірі буде враховуватися при подальших перерахунках пенсій.
Також на додаткові виплати можуть розраховувати пенсіонери, які досягли 80-річного віку після 1 квітня. Вони отримають надбавку у розмірі 500 гривень за умови, якщо їхня пенсія не перевищує 9200 гривень.
Відзначимо, що всі перерахунки будуть проведені в автоматичному режимі, а гроші надійдуть або на банківський рахунок, або їх доставлять через Укрпошту.
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