У травні українців очікують перерахунок пенсій та надбавки до щомісячних виплат

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, у травні буде проведена індексація пенсій, після чого пільговики отримають від держави надбавку до щомісячних виплат.

Більш того, в наступному місяці деякі категорії українців можуть отримати ще одну надбавку до пенсій.

Що стосується індексації, то вона торкнеться майже 7 мільйонів українців. У середньому, пенсіонери отримають надбавку у розмірі 11% (260 гривень).

На підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, які пішли на заслужений відпочинок за віком та страхового стажу, по інвалідності; втраті годувальника; вислугою років (медпрацівники, вчителі, зі стажем не менше 30 років у професії).

Якщо ж розмір підвищення не дотягує до 100 гривень, до цієї суми доплатять, але різниця (доплата) буде врахована при подальших перерахунках.

Варто зазначити, що індексація пенсій у травні не торкнеться наступних пільговиків:

працюючих пенсіонерів (їм перераховують виплати окремо);

тих, хто зовсім нещодавно оформив пенсію (у 2019 і 2020 році);

одержувачів соціальних пенсій (їм виплачують допомогу по іншим законам, а не по ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування")

тих, хто отримують пенсійні виплати за "спеціальними умовами",

пенсіонерів, фактичний розмір пенсії яких перевищує розрахункового.

Тим пенсіонерам, виплати яких не дотягують до 2100 гривень (з урахуванням всіх інших доплат), додадуть до цієї суми. Причому компенсація у такому розмірі буде враховуватися при подальших перерахунках пенсій.

Також на додаткові виплати можуть розраховувати пенсіонери, які досягли 80-річного віку після 1 квітня. Вони отримають надбавку у розмірі 500 гривень за умови, якщо їхня пенсія не перевищує 9200 гривень.

Відзначимо, що всі перерахунки будуть проведені в автоматичному режимі, а гроші надійдуть або на банківський рахунок, або їх доставлять через Укрпошту.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово урізують: хто постраждає і що робити, щоб не втратити гроші.

Як повідомляла Politeka, українцям знову перерахують зарплати, офіційну заяву: на скільки зросте мінімалка.

Також Politeka писала, що змінено правила оплати комуналки, що потрібно знати й кого це торкнеться.