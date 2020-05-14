Верховна Рада ухвалила закон, який спростить життя деяким українцям

Зміни пов'язані з періодом карантину.

Так, 13 травня нардепи 333 голосами "за" проголосували за Проект закону №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення вірусної хвороби…"

Цим документом, який прийняли у другому читанні і за основу, українських фізосіб-підприємців (ФОП, ФОП) звільнили від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до кінця травня. Підприємці отримують податкові пільги, їм спрощують адміністративні процедури.

Крім того, нарахування пені не буде застосовуватися до медиків, які борються з китайським вірусом. Завдяки цьому вони повинні отримати більше грошей.

Наголошується, що в закон внесли деякі правки. Так, зокрема врахували наступні моменти:

до 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів)

допомога по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором

ФОП можуть отримувати допомогу по частковому безробіттю.

Крім того, законом змінено термін пільг для виробництва дезінфекторів, його продовжили до кінця останнього місяця карантину. Також поки припинені строки розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей на запити платників податкової і продовжили визволення від штрафів та пені за прострочення споживчого кредиту.

Документом передбачено звільнення від ФОП ЄСВ за себе до 31 травня, мораторій на перевірки та незастосування штрафів та пені за порушення податкового законодавства та законодавства з ЄСВ до кінця карантину, продовження спрощеної процедури капіталізації банків.

Крім цього знижені вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 мільйонів до 200 мільйонів гривень.

Також до 2024 року продовжено термін дії закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

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