У цьому році ситуація з безробіттям в Україні значно погіршиться

Про те, коли чекати піку кризи на ринку праці, розповів голова Нацбанку Яків Смолій. Він зазначив, що в цьому році на даний показник критично вплинула пандемія смертоносного китайського вірусу, через який проблеми з роботою з'явилися не тільки в українців, але й у жителів інших країн.

Смолій зазначив, що ми досягнемо піку безробіття у ІІ кварталі цього року. За оцінками експертів, у цей період показник безробіття в Україні досягне 11,5%, в той час як за аналогічний період 2019 року він становив 8,2%.

Голова НБУ уточнив, що в другій половині року ситуація трохи стабілізується, але показники безробіття за 2020 рік все одно будуть вище, ніж за 2019.

Крім того, Смолій звернув увагу на проблему співвідношення працюючого населення і пенсіонерів у нашій країні.

«Україна займає 12-е місце в світі за темпами скорочення населення. В середньому на 10 працюючих в Україні припадає 11 пенсіонерів. Як наслідок, Пенсійний фонд вимагає постійних доплат з держбюджету. Це відволікає державні кошти від інвестиційних витрат, витрат на освіту та зумовлює низькі темпи зростання потенційного ВВП», - заявив голова Нацбанку.

Він уточнив, що все це створює велике навантаження на працюючих громадян і збільшує рівень неофіційної зайнятості. За підрахунками експертів, до 2024 року навантаження на працездатне населення зросте на 6% порівняно з 2019 роком.

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