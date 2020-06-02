Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус покрывает коррупционные схемы Коломойского на «Центрэнерго», из-за которых госпредприятие получило 4 млрд грн убытков

Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.



«Джек-пот» от ИВК:

- продажа по нерыночной, заниженной цене связанным лицам (ферросплавным заводам)

- поставка сырья по завышенным ценам, в 2 раза выше демонизированного «Роттердам+»

Результат на табло: 4 млрд. грн уплыло, превратив прибыльную госкомпанию в убыточную. Размер хвостов и скрытых пилюль по продаже э/э и невыгодным договорам на поставку угля и газа ещё предстоит узнать», - написал Вовк.

При этом он подчеркнул, что правоохранительные органы бездействуют, как и глава профильного парламентского комитета Андрей Герус.

«Вы спросите:

- где же тот неистовый и бескорыстный борец за справедливость, против «Роттердам+»

- где же бравые и независимые НАБУ и САП

Молчание - знак согласия или подчинения», - написал Вовк.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания «Цензор.нет», уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, «Центрэнерго» начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи».

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".



В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала «Центрэнерго» за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании «Юнайтед Энерджи», близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортёром электроэнергии из России после так называемой «правки Геруса» по открытию прямых поставок из РФ.