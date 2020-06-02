Українці можуть забути про тарифи на комунальні послуги, які були минулої зими

Про це розповів експерт і голова Житлового союзу України Олександр Скубченко, передає Главред.

За його словами, знижка на газ, від якої відмовляються в меморандумі з МВФ, була лише рекомендацією, і вона, по суті, не працювала в Україні.

Скубченко звернув увагу, що замість цієї знижки Мінрегіон заздалегідь опублікував текст постанови для обговорення про порядок зміни формування тарифів на виробництво тепла з урахуванням поточної ціни "блакитного палива".

Експерт не сумнівається, що ця постанова профільного відомства ще гірше, ніж "знижка" на газ.

"...Тепер цим просто доб'ють всіх споживачів, так як тепер для розрахунку ціни газу на наступний опалювальний період пропонується взяти середню ціну газу, яка сформувалася минулої зими. Якщо говорити в цифрах, то середня торішня ціна газу становить 6000 гривень, а це означає, що тарифи вже точно не будуть нижчими від тих, що були минулої зими. Це рішення злочинне, так як Нафтогаз має право формувати ціну газу щомісяця, але тарифи на це не поширюється", - попередив Скубченко українців.

Він також припустив, що через нову постанову в Україні може зрости рівень заборгованості по комунальним послугам.

"...Норма оплати послуг ЖКГ була підвищена з 15 до 20% від доходу. Це постанова через карантин запрацює в жовтні і фактично цим сім'ям вже доведеться платити за комуналку на 30% більше. Наприклад, якщо сім'я з доходом в 10 тисяч гривень з 2 тисяч комуналки оплачувала 1500, і ще 500 гривень оплачувалися державою, то тепер з урахуванням підвищення всі 2000 такій родині вже доведеться платити самим. І в такому випадку грабувати населення в кризу будуть ще більше", - підсумував Скубченко у спілкуванні з журналістами.

Також ми розповідали про урізання субсидій українцям. Згідно з даними, опублікованими в мережі, в квітні 2020 року середня субсидія на оплату комуналки для українських сімей становила 612,1 гривень. Це на 39% менше, ніж місяцем раніше - в березні громадяни в середньому отримували рівно одну тисячу гривень. Найбільшу субсидію виплатили в Києві - 950,3 гривень.

за такими виплатами звернулися 42,62 тисячі українських сімей, 19,19 тисячі вдалося їх оформити.

Нагадаємо, як зміняться тарифи на комуналку в Україні, офіційну заяву: «Підвищення в два рази».

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