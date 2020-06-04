У Кабінеті міністрів пропонують реструктуризувати заборгованість українців за житлово-комунальні послуги

Як повідомляє урядовий портал, мова йде про борги, які накопичилися станом на 1 травня 2020 року.

Щоб це стало можливим, у Міністерстві розвитку громад і територій України підготували законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів по оплаті за житлово-комунальні послуги".

Закон дозволяє реструктурувати борги по комуналці строком на 60 місяців рівними частинами.

Відзначимо, така звістка з'явилася на тлі того, що борги за ЖКГ в Україні стрімко зростають і б'ють рекорди.

Так згідно з даними Державної служби статистики України, заборгованість по комунальних платежах зростає в геометричній прогресії. Якщо станом на березень громадяни змогли оплатити 104% від суми посадової виплати, то вже до квітня заборгованість по ЖКГ зросла на 2,2 млрд грн. При цьому наголошується, що карантин не прискорив зростання заборгованості.

При цьому українців попереджали, що борги, зокрема за воду, будуть стягувати колектори, які запрацюють незабаром у столиці. У Київводоканалі заявили, що вимушене звертатися до послуг професійних організацій для збільшення ефективності своєї роботи.

Наголошується, що візьмуться за тих, хто не платив більше року або накопичив понад 1000 боргів. При цьому тих, хто заборгував на карантині, обіцяють не чіпати.

Нагадаємо, за даними регіону справніше всього за комуналку плятят в Сумській (95,9%), Вінницькій (95,1%), Львівській (92,9%) та Миколаївській (92,8%) областях. А найгірше – у Луганській (78,8%), Харківській (79,2%) та Херсонській (79,5%) областях.

У квітні найбільша заборгованість по квартирній платі зафіксована в Києві (1 011,915 млн гривень), Дніпропетровській (1 050,571 млн гривень) і Харківській (423,131 млн гривень) областях.

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