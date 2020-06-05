Це вже схоже на правду

В розкраданні українського Держрезерву озвучили нових винуватців



Як передає Politeka.net, свою версію подій озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

"Я незгоден! Дозволю собі заперечити поширеній громадській думці, що Держрезерв з'їли миші. Мені доводилося бачити мишей, вони - маленькі. Зжерти зерно разом з вагонами могли тільки свині, які, як відомі, всеїдні і виростають до величезних розмірів", - жартівливо, але з часткою правди зазначив він.

За його словами, особи винуватців буде встановити дуже просто.

"І прізвища цих свиней легко встановити по зарплатній відомості Держрезерву за останні роки. Напевно ці свині перебувають у партнерських стосунках з тими світлячками і вогненними саламандрами, які влаштовували пожежі на наших збройових складах", - уклав він.

Нагадаємо, громадськість сколихнула новина про те, що нібито миші знищили запаси українського зерна на 800 млн гривень.

Крім того, пізніше з'ясувалося, що не складах Держрезерву України виявили масштабні схеми розкрадання палива.

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На сьогодні озеро Ялпуг є головним джерелом води для міста Болград і села Оксамитне Болградського району, проте із-за тривалої посухи водойма відчутно обмілів.

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