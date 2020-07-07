Решение НКРЭКУ о повышении тарифов на передачу электроэнергии приведет к росту цен на электричество, что добьет ресторанный бизнес, пострадавший от коронакризиса.

Об этом заявила эксперт ресторанного бизнеса, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.



«Ресторан, в котором 100 мест, успешно работающий ресторан тратит на электроэнергию примерно 20-25 тысяч гривен каждый месяц… И так рестораны в этом году будут и уже переживают серьезный кризис из-за коронавируса, из-за всей этой ситуации. Еще и экономический кризис добавляется. Поэтому добивать бизнес с помощью повышения цен на электричество – это, наверное, последнее дело в этом случае», - сказала Насонова.



По ее словам, ресторанный бизнес оказался самым уязвимым в период коронавируса. А повышение тарифов на электроэнергию сделает его еще менее привлекательным для инвестора.



«Сейчас особенно иностранные инвесторы в ресторанный бизнес просто не захотят вкладывать. Да и, наверное, в любой другой бизнес в стране, в которой меняются правила игры постоянно, и каждый день ждешь чего-то нового. То есть, на самом деле, такие шаги приводят к тому, что бизнес в Украине перестает быть привлекательным для инвесторов. То есть, это не просто так – повысить цены. Это очень такие серьезные достаточно заявления о несостоятельности страны как места для вложения инвестиций», - подчеркнула Насонова.



Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 4 раза тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.



Ранее народный депутат член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что инициатива НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии в 4 раза является неподъемной для бизнеса и промышленности, и грозит уничтожением украинской экономики.