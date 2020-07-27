Українцям в 2020 2021 підвищать податок на нерухомість

Так, вже в цьому році за кожен зайвий квадрат нерухомості передбачений податок в розмірі до 62,5 грн. У наступному році його підвищать - до 70,8 грн за квадратний метр, передає "Обозреватель".

Важливо відзначити, що податок на нерухомість сплачується за минулий рік і залежить від розміру мінімальної зарплати. Його максимальна ставка - 1,5% від мінімалки.

Варто враховувати, що українці за квартиру до 60 і будинок до 120 квадратів - не платять податок на нерухомість. Правда, місцева влада може самостійно підвищити ліміт: приміром, оподатковувати квартира від 80 квадратів, замість 60. Що стосується ставки податку, місцева влада може її тільки зменшувати.

Раніше ми писали, що в Україні взялися за боржників по комуналці з новою силою

В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. "З молотка" йдуть навіть поношені речі - футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири і машини.

Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна забрати у боржника і відправити на торги.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається.

Також Politeka писала, що Різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилась термінова заява Мінфіну.