Українцям загрожують нові штрафы до 51 тисячі гривень

У Верховній раді зареєстрований законопроект №3931, яким пропонується карати за перешкоду перевірок пожежної безпеки.

Як йдеться на сайті ВР, з такою ініціативою виступив Кабмін.

Новим проектом закону пропонується доповнити новою статтею Кодексу про адміністративні правопорушення "Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов'язаної з проведенням перевірок".

За перешкоджання пропонується ввести штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень), а за повторне вчинення правопорушення протягом року - від двох тисяч до трьох тисяч таких мінімумів (34-51 тисяча гривень).

Також законопроектом передбачені додаткові повноваження для поліцейських і посадових осіб органу держнагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Так, у разі прийняття проекту закону, вони зможуть складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченому статтею 18514 Кодексу.

Автори законопроекту звертають увагу звертає увагу, що правопорушники можуть не давати оформити протокол. У зв'язку з цим співробітникам поліції хочуть дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезопасности.

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