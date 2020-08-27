Державна служба геології та надр 31 серпня проведе електронний аукціон з продажу Будищансько-Чутівської площі вуглеводнів, яка вважається на однією з найперспективніших нафтогазових ділянок за останні 10 років

Про це повідомив голова Держгеонадр Роман Опімах в соціальній мережі Facebook.

«За оцінкою геологів, ділянка є дуже перспективною з доведеною ресурсною базою та інфраструктурою поруч, що робить її найцікавішим нафтогазовим лотом за останні 10 років», -зазначив Опімах.

Держегонадра очікує, що в аукціоні візьме участь як мінімум 5 претендентів. Фаворитом вважається державна компанія «Укргазвидобування».

Ділянка має площу 174,89 км2, знаходиться на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів.

Перспективні ресурси нафти складають понад 2 млн т, газу – 20,587 млрд куб .м

Нагадаємо, Держгеонадра очікує дохід державного бюджету від продажу спецдозволів на користування надрами в 2020 році на рівні 1 млрд грн.

Раніше голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Як повідомлялося, депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.