У "слузі народу" запропонували відкласти підвищення зарплат в Україні

З такою заявою виступив нардеп Данило Гетманцев у коментарі для "ТСН" .

За його словами, не можна заперечувати додаткове навантаження на бізнес, на фонд оплати праці через підвищення мінзарплати. В якості одного з можливих ризиків він навів як приклад виведення зарплат в тінь і переведення співробітників на півставки.

"Так, в цьому є проблема. Тому мені здається, що оптимальною сумою для підвищення зарплати 6 тис. грн, а не 6,5 тис. грн. Тобто, я б зупинився на 6 тис. грн", - зазначив депутат.

За словами Гетманцева, зарплати в Україні варто підвищувати лише з наступного року.

"Я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливати і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес", - пояснив нардеп.

Також раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль про те, що через 15 років наша країна може опинитися в ситуації, коли не зможе виплачувати пенсії, оскільки кількість літнього населення буде дуже велика.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов звинувачував керівництво лікарень у зриві доплат медикам. Вже в кінці вересня лікарі повинні були отримати підвищені виплати, але головлікарі вчасно не уклали договори з Нацслужбою здоров'я. Так, станом на 22 вересня лише половина лікарень оформила папери.

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