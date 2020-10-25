Всіх українців, які працюють за кордоном запропонували обкласти податком
З такою ініціативою виступив голова Державної податкової служби Олексій Любченко, передає портал "Хвиля".
Чиновник підкреслив, що український бюджет недораховується величезної суми через те, що заробітчани не декларують свої дохід і висловив упевненість в тому, що трудові мігранти повинні більш активно платити внески в казну.
"З дванадцяти мільярдів доларів США, що надходять в Україну від тих людей, які поїхали працювати за кордон, задекларовано тільки одинадцять мільярдів гривень. Це в тридцять разів менше від загальної суми переказів", - заявив Любченко.
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Також він зазначив, що декларувати доходи зобов'язані абсолютно всі українські заробітчани, але не розповів як саме цього планують домогтися і якою буде податкова ставка для трудових мігрантів в Україні.
Також ми повідомляли, що Кабмін зареєстрував законопроект, який призведе до збільшення цілого ряду податкових ставок.
Зокрема, уряд пропонує підняти на 11,6% акциз на алкоголь, ймовірно, за напої доведеться платити більше, ніж зараз.
Крім того, на 12% планують підняти екологічний податок, на стільки ж подорожчає використання, лісу, водних ресурсів і радіочастот.
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