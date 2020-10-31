Автобуси та спецтехніка оподатковуються вже з першого разу

В Україні зросли податки на операції з автомобілями

З кінця травня 2020 року в державі при продажу першого авто не потрібно платити прибутковий податок. Якщо ж протягом року власник вирішить продати або обміняти другий автомобіль, то йому доведеться віддати державі 5%, а за третій – цілих 18%, передає OBOZREVATEL.

За інформацією Державної податкової служби України, раніше податок за третє авто складав тільки 5%.

"Законом України від 16.01.2020 №466-их внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема, щодо оподаткування доходу, отриманого від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда", – пояснили у відомстві.

Відзначається, що новий податок зачіпає не тільки легкові автомобілі, а й інший транспорт, наприклад, причепи, мопеди, мотоцикли.

Якщо власник вирішить продати автобус, вантажівку, трактор, спецтехніку або інше рухоме майно, то податок становить 5% від оціночної вартості, навіть якщо це перша операція в році.

Крім того, вже наступного року власники машин, вартість яких стартує від 375 мінімалок (а це 2,2 млн.грн), повинні будуть платити транспортний податок 25 тисяч гривень, якщо вік автомобіля не перевищує п'ять років. Перелік платників податку може бути збільшений, оскільки відповідний законопроект вже розробили в уряді.

"Зміни пропонуються у зв'язку з тим, що після збільшення розміру мінімальної зарплати в 2020 році перелік авто, розміщений на офіційному сайті Мінекономіки, скоротився майже в 1,5 рази в порівнянні з минулим роком, і це призвело до зменшення кількості автомобілів, що підлягають оподаткуванню", – пояснили в Міністерстві фінансів.

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