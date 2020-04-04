Принц Чарльз все життя хотів корону і дочекався, але не ту
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Потрапив мужик у лікарню. Нянечка приносить обід - шматочок хліба, чверть помідора, пів-яйця, ложку каші. Мужик зі злістю дивиться на цей обід, потім кличе няньку.
Та:
- Чого треба?
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- Марка поштова є у вас?
- А марка навіщо?
- Після обіду звик почитати що-небудь.
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Пробувши кілька днів вдома, я зрозумів, чому кіт постійно просить жерти.
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Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини, налагодив все і говорить:
– З вас сто доларів.
Професор починає обурюватися:
– Я професор, член-кор академії наук – і то я не отримую сто доларів за півгодини!
Сантехнік відповідає:
– Це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував.
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– Свєта, хочеш я подарую тобі все: небо, зірки, місяць, весь всесвіт…
– Сергію, а що, грошей зовсім немає?
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– Кохана, я сьогодні спізнюся, йду з друзями на скачки.
– Не турбуйся, дзвонила твоя кобила, сказала, що скачки відміняються.
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В ресторані:
– Ви долари приймаєте?
– Так.
– І кредитні картки приймаєте?
– Приймаємо.
– А пляшки?
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Вчені відкрили еліксир молодості. Тепер людина може зберігати працездатність до 85 років. Спонсор досліджень — Пенсійний фонд.
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Лікар пацієнтові:
— Як вам нові свічки від безсоння?
Пацієнт:
— Чудово, докторе, не встигаю навіть витягнути палець...
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