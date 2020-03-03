В ліжку я — зірка! Руки-ноги розкину і сплю, а ще пальці розчепірити — взагалі сніжинка!
На 9 місяці вагітності попросила чоловіка нафарбувати нігті на ногах. Довго бурчав, віднікувався, мовляв, не чоловіча це справа. Образилася, пішла митися. Виходжу: сидить СОБІ нігті фарбує і бубонить: “Чого вам, вагітним, тільки на думку не спаде.
***
Через кілька тижнів після знайомства.
– Любий, чи не пора тобі познайомити мене зі своїми рідними?
Українці скинулися захисниці "руського миру" на лікування: "у мене четверо дітей"
Нікітюк "втратила" свідомість на показі Андре Тана: "Коротке плаття було зайвим"
Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без косметики і довгого волосся: "Відьма"
– Навіть не знаю, як бути. Діти зараз у тещі, а дружина у відпустці.
***
– Алло, це міліція? Допоможіть, до мене в будинок забрався скунс!
– Заспокойтеся. Зробіть із хлібних крихт доріжку, скунс за неї і піде!
Через деякий час знову дзвінок:
– Я зробила все так, як ви сказали. І тепер у мене вдома два скунса!
***
Купила чоловікові костюм-трійку — труси і два носка. Люблю його, балую.
***
Якщо третій день не хочеться працювати, значить сьогодні середа.
***
Купила сім'я квартиру. Почали робити ремонт. Дружина каже чоловікові:
– Сходи до сусідів знизу, запитай скільки рулонів шпалер купували, коли робили свій ремонт. Він пішов, йому сказали:
– Двадцять.
Купили, стали клеїти. 6 рулонів залишилося. Чоловік злий, знову йде до сусідів:
– Вам що, сволота, сказати правду було складно? У нас 6 рулонів залишилося!
– І у нас залишилося 6.
***
Путін відповів на питання про участь у виборах:
– Я не можу не взяти участь у виборах себе самого.
***
Свою доповідь про стан економіки прем'єр-міністр почав здалеку:
– Ви знаєте Кім Кардашьян?
***
“Після нас хоч потоп” на політичному мовою називається “короткий горизонт планування”.
***
Виділяти гроші на боротьбу з корупцією – це те ж, що виділяти горілку на боротьбу з пияцтвом.
Нагадаємо, російські слідчі перейшли на «новий» рівень: праски визначають брехню по животу.
Як писала Politekа, в Росії зняли короткометражку про Майдан: подивилися мільйони зомбі.
Також Politeka повідомляла, що з Держдуми посипалися дивні погрози на адресу США: воювати на яхтах поїдуть.