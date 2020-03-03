В ліжку я — зірка! Руки-ноги розкину і сплю, а ще пальці розчепірити — взагалі сніжинка!

На 9 місяці вагітності попросила чоловіка нафарбувати нігті на ногах. Довго бурчав, віднікувався, мовляв, не чоловіча це справа. Образилася, пішла митися. Виходжу: сидить СОБІ нігті фарбує і бубонить: “Чого вам, вагітним, тільки на думку не спаде.

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Через кілька тижнів після знайомства.

– Любий, чи не пора тобі познайомити мене зі своїми рідними?

– Навіть не знаю, як бути. Діти зараз у тещі, а дружина у відпустці.

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– Алло, це міліція? Допоможіть, до мене в будинок забрався скунс!

– Заспокойтеся. Зробіть із хлібних крихт доріжку, скунс за неї і піде!

Через деякий час знову дзвінок:

– Я зробила все так, як ви сказали. І тепер у мене вдома два скунса!

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Купила чоловікові костюм-трійку — труси і два носка. Люблю його, балую.

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Якщо третій день не хочеться працювати, значить сьогодні середа.

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Купила сім'я квартиру. Почали робити ремонт. Дружина каже чоловікові:

– Сходи до сусідів знизу, запитай скільки рулонів шпалер купували, коли робили свій ремонт. Він пішов, йому сказали:

– Двадцять.

Купили, стали клеїти. 6 рулонів залишилося. Чоловік злий, знову йде до сусідів:

– Вам що, сволота, сказати правду було складно? У нас 6 рулонів залишилося!

– І у нас залишилося 6.

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Путін відповів на питання про участь у виборах:

– Я не можу не взяти участь у виборах себе самого.

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Свою доповідь про стан економіки прем'єр-міністр почав здалеку:

– Ви знаєте Кім Кардашьян?

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“Після нас хоч потоп” на політичному мовою називається “короткий горизонт планування”.

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Виділяти гроші на боротьбу з корупцією – це те ж, що виділяти горілку на боротьбу з пияцтвом.

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