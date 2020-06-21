Три головні питання буття: “Хто винен?”, “Що робити?” і “Де мій телефон!?”

– Ну, і чому тебе батьківство навчило?

– Наприклад, тому, що фраза “Тато, я сьогодні буду спати з цим крокодилом!” означає ну дуже різні речі у маленьких дівчаток і у тих, хто сильно старша…

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– Добрий день, мені потрібен торт до дня народження дружини.

– Скільки свічок?

– 30, як завжди.

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Старик Хоттабич одружився на молодусі, і за місяць у нього скінчилася борода.

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Оксана щодня їсть цибулю і часник, тому про ангіну і секс їй розповідають подруги.

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Погані інтроверти після смерті потрапляють в опенспейс, хороші – в кутовий кабінет за квіточку збоку.

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Парадокс: На кожному розі стоять стоматології, перукарні та банки, а народ все одно беззубий, волохатий і бідний.

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– Друзі, давайте вип'єм за тих, кого з нами немає…

– І швидше, поки їх немає!

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Більше знаєш – міцніше мстися.

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– Милий, я товста?

– Ні, звичайно…

– Ти брешеш!

– Клянусь, маленька! У тебе, до речі, крихітка на підборідді. Ні, не на цьому, на другому…

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У цьому житті можна знайти що завгодно, тільки не цінник від потрібного морозива.

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Єдиний чоловік, з яким ти повинен порівнювати себе, це ти у своєму резюме.

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– Апарат МРТ показав, що у мене великі проблеми…

– Господи, які?

– Я в ньому застрягла!

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Збираюся в свій щорічну оплакувану відпустку.

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Цілком імовірно, що птахи щебечуть не пісні, а кричать через те, що бояться висоти…

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Якщо хто ще пам'ятає, була така державна програма “Доступне житло”. Потім вона кудись зникла. Зараз, напевно, можна вже запускати держпрограми “Доступні макарони” та “Доступний аспірин”.

Нагадаємо, Путін «сховався» від Тарантіно, пригоди режисера в Кремлі підірвали мережу.

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