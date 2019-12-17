В мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, про «договорняк» з яким зізналася красуня-політик в Хорватії
Як повідомляє Politeka, кадри ганьби опублікував пропагандист Кремля Дмитро Смирнов.
«У мене вже є договори з деякими країнами, що хорвати поїдуть на навчання за кордон і повернуться до Хорватії, і будуть отримувати 8 тисяч євро»: Колинда Грабар-Киторович агітує в ході президентських виборів за допомогою фотографій з Путіним», - йдеться в повідомленні.
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Звернемо увагу, що користувачі мережі сприйняли інцидент по-своєму, про що говорять коментарі під знімком.
«це просто тролінг», «Колинда, така Колинда….», «фіга з два її обиратимуть», «вона просто не поінформована,хто насправді кдбшний канібал цей», «Фото з путіним - це як чорна мітка для політика», - пишуть вони.
Володимиру Путіну пригадали конфуз під час Нормандського саміту. Приводом для появи їдких коментарів став момент, коли російський президент на зустрічі лідерів Нормандської четвірки Володимир Путін пішов в туалет в супроводі шістьох охоронців.
У звичному для себе стилі вирішив висміяти лідера Кремля художник Ігор Поночевный, відомий під творчим псевдонімом "Альоша Ступін".
На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить на унітазі, в оточенні озброєних до зубів охоронців, які перевіряють туалетну кімнату по всьому периметру.
"Не вистачає пакетика у який збирають біо-матеріал, щоб він не дістався ворогу!", "Геніально", "4 танкісти і собака", "Альоша, ну ти просто перли став малювати. Творець!", "І Скабееву як замаскував майстерно в карикатурі", "А біологічний матеріал хто забере?", "Тільки в закордонних поїздках він какає і обсикається не в унітаз, а в спеціальний контейнер, що ЦРУ не дісталося його біологічних матеріалів", "Він какає прямо в руки ФСОшникам", - жартують користувачі в коментарях під публікацією художника.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні