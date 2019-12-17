В мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, про «договорняк» з яким зізналася красуня-політик в Хорватії

Як повідомляє Politeka, кадри ганьби опублікував пропагандист Кремля Дмитро Смирнов.

«У мене вже є договори з деякими країнами, що хорвати поїдуть на навчання за кордон і повернуться до Хорватії, і будуть отримувати 8 тисяч євро»: Колинда Грабар-Киторович агітує в ході президентських виборів за допомогою фотографій з Путіним», - йдеться в повідомленні.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 17, 2019

Звернемо увагу, що користувачі мережі сприйняли інцидент по-своєму, про що говорять коментарі під знімком.

«це просто тролінг», «Колинда, така Колинда….», «фіга з два її обиратимуть», «вона просто не поінформована,хто насправді кдбшний канібал цей», «Фото з путіним - це як чорна мітка для політика», - пишуть вони.

Володимиру Путіну пригадали конфуз під час Нормандського саміту. Приводом для появи їдких коментарів став момент, коли російський президент на зустрічі лідерів Нормандської четвірки Володимир Путін пішов в туалет в супроводі шістьох охоронців.

У звичному для себе стилі вирішив висміяти лідера Кремля художник Ігор Поночевный, відомий під творчим псевдонімом "Альоша Ступін".

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить на унітазі, в оточенні озброєних до зубів охоронців, які перевіряють туалетну кімнату по всьому периметру.

"Не вистачає пакетика у який збирають біо-матеріал, щоб він не дістався ворогу!", "Геніально", "4 танкісти і собака", "Альоша, ну ти просто перли став малювати. Творець!", "І Скабееву як замаскував майстерно в карикатурі", "А біологічний матеріал хто забере?", "Тільки в закордонних поїздках він какає і обсикається не в унітаз, а в спеціальний контейнер, що ЦРУ не дісталося його біологічних матеріалів", "Він какає прямо в руки ФСОшникам", - жартують користувачі в коментарях під публікацією художника.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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