В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за «вуличний прикид», в якій він вбрався для акцій

Як повідомляє Politeka, знімок опублікував карикатурист Альоша Ступін.

«До акції-какции готовий. Плакат “PTNPNH”, 50/75 cm, foam board, acrylic», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно Путіна в шапці-вушанці, штанях кольору хакі і одразу трьох годинах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Троє Hublot?», «Дави його!», «Ммм, у фірмових годинах», «який прекрасний сюжет і ракурс», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент країни-агресора Володимир Путін став посміховиськом з-за невеликого зростання. На курйозну ситуацію звернув увагу блогер на політтехнолог Олексій Голобуцький.

Відомо, що Володимир Путін з робочим візитом приїхав в Кабардино-Балкарії, де зустрівся з дітьми.

"Путіна в Нальчику повели в дитяче взуття академію творчості. Але не врахували, що Нальчик - це Кабардино-Балкарія, а не Якутія: дітей навіть на коліна поставили, а все одно вони майже повністю затулили дрібного Путіна", - йдеться у підписі до фотографії, яку опублікував блогер Олексій Голобуцький.

"На коліна перед царем поставили!", "Цих вгодованих треба було на задній план ставити..це ж треба так х**лу подоср*ть", "Ледве знайшла Пу", "Неправильно дітей на коліна поставили, треба було за старою російською традицією на обидва і лицем до царя!", "Це він замаскувався в натовпі", "Цих може цілувати в живіт, не нагинаючись при цьому", - жартують користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні