В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за «уличный прикид», в которой он нарядился для акций

Как сообщает Politeka, снимок опубликовал карикатурист Алеша Ступин.

«К акции-какции готов. Плакат “PTNPNH”, 50/75 cm, foam board, acrylic», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно Путина в шапке-ушанке, штанах цвета хаки и сразу трех часах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Трое Hublot?», «Дави его!», «Ммм, в фирменных часах», «какой прекрасный сюжет и ракурс», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессора Владимир Путин стал посмешищем из-за небольшого роста. На курьезную ситуацию обратил внимание блогер на политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Известно, что Владимир Путин с рабочим визитом приехал в Кабардино-Балкарию, где встретился с детьми.

"Путина в Нальчике повели в детску академию творчества. Но не учли, что Нальчик - это Кабардино-Балкария, а не Якутия: детей даже на колени поставили, а все равно они почти полностью заслонили мелкого Путина", - говорится в подписи к фотографии, которую опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

"На колени перед царем поставили!", "Этих упитанных надо было на задний план ставить..это ж надо так х**лу подоср*ть", "Еле нашла Пу", "Неправильно детей на колени поставили, надо было по старой русской традиции на оба и лицом к царю!", "Это он замаскировался в толпе", "Этих может целовать в живот, не нагибаясь при этом", - шутят пользователи в комментариях.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе