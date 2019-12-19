Ті, хто припускав, що після пожежі на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» судну знадобляться додаткові колосальні кошти на ремонт, мали рацію

За інформацією росЗМІ, джерело в штабі Північного флоту повідомило, що завдані пожежею збитки вна «Кузьі» може скласти 95 мільярдів рублів. При цьому спочатку його ремонт оцінювався в 60 мільярдів.

«Мова йде не тільки про пошкодження конструкцій авіаносця, але і про потерпіле ремонтне обладнання та про постраждалих військових і цивільних фахівців», – додав коментатор.

«Схоже, всі друзі Путіна до Нового року вирішили замовити собі нові яхти», – поіронізував з цього приводу в Twitter користувач під ніком Проф. Преображенський.

У коментарях вибухнула ціла дискусія на тему розпилу бюджетних коштів.

«Які яхти... мова йде вже про порти, вони вирішили собі купити трохи нових островів», «Чого б не замовити, якщо можна... Святе діло вчинили: корито дизельне залатати», «Тут Роман Аркадійович свою подряпали, неакуратно швартуватися зволили», «Тут уже не яхти, а кожному авіаносець...))) Приземлятися ж кудись треба коли з похорону звалювати будуть... Не в Гаагу ж самим летіти...», «животворяще промаслена ганчір'я що творить, га», «Яка зручна піч для грошей у вигляді корабля. Ось що значить креативний підхід»,««Кузя» - це корабель «Правого сектора» і таким чином він знищує економіку Московії »– жартують користувачі.

Нагадаємо, важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» загорівся в Мурманську, де стоїть на ремонті, 12 грудня. Під час проведення зварювальних робіт окалина впала на промаслене ганчір'я, що вмить спалахнуло, і вогонь перекинувся на електрокабелі.

У результаті пожежі одна людина загинула, одна зникла безвісти ще десять були госпіталізовані.

Однією з головних версій пожежі слідчі пізніше назвали «людський фактор».

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