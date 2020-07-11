Професійні діджеї можуть одночасно гладити двох собак
З телефонної розмови на роботі:
– Як вас звати?
– Славік.
– А по батькові?
– З такою зарплатою просто Славік...
***
– Ти навіщо взяв новий пакетик з чаєм?
– У старого вже ниточка стерлася...
– А нову пришити що, рук немає?
***
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- Дівчино, а ви любите тварин?
- Дуже!
- Візьміть мене до себе, я така скотина!
***
1. Вирішуєш зайнятися спортом, щоб схуднути.
2. Заводиш будильник на 6 ранку.
3. Дзвонить будильник.
4. Не такий ти і товстий.
***
- Хто таки поставив свій червоний Ламборгіні на вході? Ні зайти, ні вийти! Я питаю, чий він?
- Та шо ти кричиш, Моня? Це ж твій!
- Знаю! Просто, може, хто не в курсі.
***
- Час не підкажете?
- Можу підказати тільки приблизно.
- Не томіть!
- П'ятниця.
***
– Володимир Володимирович, як можна прожити на пенсію?
– Що в США діється, бачили?
– А..
– А в Києві який бардак?
— Але...
– Наступне питання.
***
– Хто ви?
— Ми чотири вершники Апокаліпсису: веган, хіпстер і микроблогер.
– А де четвертий?
– Він дауншифтер, на Гоа поїхав.
***
- Гаманець або життя!
- Мені здається, це не кращий слоган для лікарні.
***
Коли ламаються навушники, я починаю чути навколо себе якісь голоси.
***
Як правильно натякати мужикам на стосунки:
— Так чого ти один?! Баба тобі потрібна. Щоб дбала, любила. Гарна баба тобі потрібна. Я.
***
Раніше гуманітарієм був той, хто писав вірші, знав мови. Зараз - той, хто таблицю множення забув.
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