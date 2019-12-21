Відомий український фотограф Ян Доброносов поділився новими знімками, зробленими в будівлі Верховної Ради

На фото зображені депутати, яких "засікли" за поцілунками і обіймами, пише Рoliteka.net

"Ніжно", - підписав кадри Доброносов.

У соцмережі стали яскраво обговорювати фото, впізнавши на фото депутата від "Голосу" Соломію Бобровську, яка "засвітилася" в чорному платті.

За кілька годин публікація зібрала майже 100 лайків та багато коментарів.

"Обнімашки😍😍", "Зловили", "А чим корисним вони ще там займаються?", "Це так красиво, душевно! Просто мур-мур)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, представник партії Володимира Зеленського, Оксана Дмитрієва, днями натрапила на критику через свої білі чобітки, в яких вона з'явилася на засідання Верховної Ради.

Фото народного депутата поділився на своїй сторінці у Фейсбуці фотограф Ян Доброносов, запитавши у користувачів, "як їм" чоботи Дмитрієвої.

Виявилося, що ботильйони білого кольору належать бренду "Eri" від Alexander Wang. Таке взуття без знижки потягне на тисячу євро, а це виходить 25,2 тис. гривень.

Раніше ми писали, що фотограф Ян Доброносов відобразив скандально відомих нардепів від «ОПЗЖ» Наталію Королевську та Юлію Льовочкіну, які обговорюють перед урочистим засіданням нової Верховної Ради.

Варто відзначити, що «образ» Наталії Королевської став приводом для появи їдких коментарів у соцмережах. Зокрема, нардеп була одягнена в фірмову сорочку люксового бренду Louis Vuitton, мінімальна вартість якої в британських каталогах становить 1100-1200 фунтів (майже 35 тис. гривень).

Нагадаємо також, що фотограф Ян Доброносов зняв, як обмовився спікер Верховної Ради, Дмитро Разумков.

Звертаючись до нардепів політик повідомив, що перерва триватиме 30 секунд, хоча повинна тривати 30 хвилин.

«Шановні колеги, оголошується перерва на 30 секунд», — заявив Разумков з трибуни.

На фото можна побачити, як обидва віце-спікера сміються з боків від Разумкова, який ніяково посміхається.

Нагадаємо, «Слуг народу» спіймали на гарячому в Раді: забави депутатів потрапили на фото.

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