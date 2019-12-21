Поки російський президент Володимир Путін форсує будівництво «Північного потоку-2», громадяни країни, якою він керує, замерзають від холоду

Більш того, жителі одного з сіл Омської області, втомившись від безрезультатних звернень в органи влади, аж до президента, записали звернення до канцлера Німеччини АнгелеМеркель.

Епічне відео опублікував у своєму мікроблозі в Twitter користувач під ніком Kavkaz Center.

Вот как назвать это запредельное бестыдство и абсурд?!#Рабы, регулярно сажающие себе на голову самых омерзительных злодев, которые гордятся "величием" #России, считая остальной мир чурками, реально просят.... #Меркель починить им отопление ‼ Кафка отдыхает



Просто скотобаза pic.twitter.com/7X0M3AlDUa — Kavkaz Center (@newkc14) December 20, 2019

У кадрі – кілька мешканців 16-квартирного будинку №34 по вулиці Шкільній села Звонарьов Кут Азовського німецького національного району Омської області звертаються до Меркель з проханням вирішити проблему з опаленням їх будинку. Вони уточнюють, що Німеччина – держава, яка взяла шефство над цим районом.

За словами мешканців, вже п'ять років під час опалювального сезону температура в квартирах не піднімається вище +16 градусів. Страждають від холоду і школярі, яким скоротили уроки до 30 хвилин, і відвідувачі амбулаторії, і люди, які приходять в поштове відділення.

Село газифіковане, проте муніципальна котельня, що в центрі, працює на вугіллі, а це не дозволяє опалювати належною мірою всі будівлі. Дитячі і спортивні майданчики, які знаходяться неподалік від котельні, покриті попелом.

На звернення мешканців від 20 березня 2018 року чиновники відповіли, що реконструкція котельні та переведення її з вугілля на газ найближчим часом не передбачена.

«В той же час по телевізору ми бачимо про успішне будівництво газопроводу «Північний потік-2», що веде в Німеччину і Західну Європу. Ми будемо щиро вдячні вам, пані Меркель, якщо ви і ваша держава надасте нам допомогу у виживанні в сибірських умовах».

Не встигла жінка закінчити свою промову, як один із присутніх чоловіків заявив, що дві людини відмовилися підписатися під зверненням.

«Ось як назвати цю позамежну безсоромність й абсурд?! #Раби, які регулярно саджають собі на голову найогидніших лиходіїв, які пишаються "величчю" #Росії, вважаючи інший світ чурками, реально просять.... #Меркель полагодити їм опалення‼ Кафка відпочиває. Просто скотобаза», – йдеться у підписі до відео.

Коментарі теж красномовні:

«Велич вона така!!! У своїй країні в ж**і живуть, а вчать як треба жити Грузії, Україні, Білорусі. Кінчена країна, кінчені люди, завислі у 80-х. Плещу в долоні, коли бачу такі ролики. Меркель їм б**дь помічниця виявляється. Країна к***них де**в!!», «Як чолобитну подаєте. Чому не на колінах, чернь», «Треба до Зеленського звертатися».

Нагадаємо, Меркель відмовилася виконувати забаганки Путіна по Україні.

Як повідомляла Politeka, Росія позбулася головного козиря в тиску на Україну, слуги Путіна безсилі.

Також Politeka писала, що США боляче вдарять по "Північному потоку-2".