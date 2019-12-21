Поки російський президент Володимир Путін форсує будівництво «Північного потоку-2», громадяни країни, якою він керує, замерзають від холоду
Більш того, жителі одного з сіл Омської області, втомившись від безрезультатних звернень в органи влади, аж до президента, записали звернення до канцлера Німеччини АнгелеМеркель.
Епічне відео опублікував у своєму мікроблозі в Twitter користувач під ніком Kavkaz Center.
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У кадрі – кілька мешканців 16-квартирного будинку №34 по вулиці Шкільній села Звонарьов Кут Азовського німецького національного району Омської області звертаються до Меркель з проханням вирішити проблему з опаленням їх будинку. Вони уточнюють, що Німеччина – держава, яка взяла шефство над цим районом.
За словами мешканців, вже п'ять років під час опалювального сезону температура в квартирах не піднімається вище +16 градусів. Страждають від холоду і школярі, яким скоротили уроки до 30 хвилин, і відвідувачі амбулаторії, і люди, які приходять в поштове відділення.
Село газифіковане, проте муніципальна котельня, що в центрі, працює на вугіллі, а це не дозволяє опалювати належною мірою всі будівлі. Дитячі і спортивні майданчики, які знаходяться неподалік від котельні, покриті попелом.
На звернення мешканців від 20 березня 2018 року чиновники відповіли, що реконструкція котельні та переведення її з вугілля на газ найближчим часом не передбачена.
«В той же час по телевізору ми бачимо про успішне будівництво газопроводу «Північний потік-2», що веде в Німеччину і Західну Європу. Ми будемо щиро вдячні вам, пані Меркель, якщо ви і ваша держава надасте нам допомогу у виживанні в сибірських умовах».
Не встигла жінка закінчити свою промову, як один із присутніх чоловіків заявив, що дві людини відмовилися підписатися під зверненням.
«Ось як назвати цю позамежну безсоромність й абсурд?! #Раби, які регулярно саджають собі на голову найогидніших лиходіїв, які пишаються "величчю" #Росії, вважаючи інший світ чурками, реально просять.... #Меркель полагодити їм опалення‼ Кафка відпочиває. Просто скотобаза», – йдеться у підписі до відео.
Коментарі теж красномовні:
«Велич вона така!!! У своїй країні в ж**і живуть, а вчать як треба жити Грузії, Україні, Білорусі. Кінчена країна, кінчені люди, завислі у 80-х. Плещу в долоні, коли бачу такі ролики. Меркель їм б**дь помічниця виявляється. Країна к***них де**в!!», «Як чолобитну подаєте. Чому не на колінах, чернь», «Треба до Зеленського звертатися».
Нагадаємо, Меркель відмовилася виконувати забаганки Путіна по Україні.
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