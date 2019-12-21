В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна після того, як розкрили мету його правління
Як повідомляє Politeka, знімок опублікував Олександр Торн в Facebook.
«Ось так правильніше», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно білборд, на якому після озброєння намальований Путін і його спільники. Доповнює знімок напис фраза: «Після нас тиша». Це стало причиною цієї істерики серед користувачів.
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«Які огидні пики», «у цей ряд можна додати ще багато кого», «ми це зрозуміли, що так і буде…», «Пустеля ж після «хоч потоп», «і мертві з косами стоять», «головні санітари», «Після них, Саша, не тиша. Після них мертва тиша», «а до пик ще й хор такий древнегреческийтрагический. Навздогін їм можна гарпій запульнуть»,- пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін знову осоромився на публіці. Приводом для появи їдких коментарів став зовнішній вигляд Володимира Путіна на вчорашній прес-конференції, яка проходила в Москві.
На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який також опублікував відповідний знімок.
"У Путіна була чергова Велика прес-конференція. Посидіти в кріслі і поспілкуватися з народом знову випустили оригінальну версію Путіна - судячи з того, що у нього знову, як і в Парижі, зачепило праву клешню", - йдеться у підписі до публікації.
Користувачі з гумором відреагували на знімок і припустили, що російського президента Володимира Путіна підкосила інсульт або хвороба Паркінсона.
"переніс Інсульт.. Це добре, процес пішов", "Знову гнав порожняк . Віті нашого там не видно?)", "Оригінальну версію - Спанч Боб з крабовою клешнею", "Там стільки копій, що вистачить ще не на один рік", - пишуть вони у коментарях під публікацією.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні