В інтернет-мережі підняли на сміх росіян, яких президент РФ Володимир Путін буквально «довів до ручки»

Як повідомляє Politeka, знімок опублікував блогер Vitaskas в Twitter.

«Ватники марять Сталіним і Великим терором, мріють про розстріли і табори, з упевненістю, що вивозити в Сибір і розстрілювати будуть не їх. Але тупими при цьому вони чомусь вважають американців. Пояснення цього феномену у мене немає», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно, що молода росіянка тримає плакат, який вихваляє диктатора Сталіна. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Вірно кажуть Кріпосне право скасували а кріпаки залишилися», «Мда, мізки промили», «А замість шубки вона одягне табірний клифт», «невиліковні», «Рабство - це хвороба на генетичному рівні», «Хоче змінити шубу на ватник, а Абетку Смаку нагнилую картоплю», «А вішати на площах вони будуть? Так то Сталін лікарів хотів на червоній пл. вішати публічно. Але не встиг. Чи То боги пощадили цей нещасний народ, то свої ушатали. Покрито мороком», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в центрі російського Новосибірська відкрили каток, який став приводом для насмішок в мережі. Знімок незвичайної споруди опублікований в Twitter-акаунті ІнфоВійська України‏.

"В Новосибірську відкрили міський каток імені Ст. У Путіна.", - підписаний пост.

Новина буквально "підірвала" інтернет, і все із-за того, як виглядає каток зверху. Користувачі мережі відзначили, що він схожий на чоловічий статевий орган.

У зв'язку з цим багато припустили, що каток вийшов, м'яко кажучи, поганий. Деякі побачили в цьому натяк на ставлення влади до росіян.

"Просто шедевр, одна особа... ", "Це той самий", "Ось вам Великий і товстий ...катайтеся.)", "Перехожий розповів, в Якутії відкрили сортир схожим ім'ям. Добре освячений, говорив...", "Це точно не жарт? Оооо...", - писали під постом.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні