Зовсім інші відчуття, коли сидіти вдома і витріщатися в стелю від тебе вимагає уряд
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- Беррімор, що це за виття на болотах?
- Населення скуповує туалетний папір, сер.
- Але навіщо?
- Гречка виявилася не дуже, сер.
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Дочка Кошового з "Квартал 95" та Потап влаштували запальні танці на камеру: Каменських може повчитися
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Ані Лорак шокувала видом в білому весільному платті: "Ну нарешті зробила це!"
Небезпечно сунути палець в обручку.
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Ми навіть не підозрюємо, скільки цікавого про нас знають ті, про існування яких ми навіть не здогадуємося.
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Економічна модель: «У всіх відняти, щоб кожному додати» чудово працює в нашій країні. Просто «кожних» у нас поки що мало.
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Коронавірус в Одесі.
- Моня, синку, якщо ти таки збираєшся одружитися, то зараз дуже вдалий час - ми можемо нікого не запрошувати на твоє весілля!
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- Мадам! Ви абсолютно прекрасні... в повній темряві.
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- Штірліц, відкрийте двері, - сказав Мюллер.
- Буде дуть, - відповів Штірліц.
І мав рацію: через кілька хвилин до кімнати зайшов Дудь.
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Алкоголік - теж шопоголік, тільки вузькоспеціалізований.
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Пенсійна реформа отримала гран-прі на фестивалі БДСМ-фільмів за кращий сценарій.
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Хазяйновиті дівчатка не носять стрінги, тому що з них виходять погані ганчірки.
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Вона зрозуміла, що пора щось міняти, коли ваги показали рік її народження
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"Спробую, але не обіцяю" - універсальна фраза на всі випадки життя. Скажи її і не виконуй нічого. Ти ж не обіцяв. Ти просто з усіх сил старався, але не вийшло.
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За останні дні все навчилися регулярно мити руки.
Тема наступної пандемії - «поворотники».
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У світі є 4 речі, які неможливо знайти:
1. Другий носок.
2. Пульт від телевізора.
3. Навушники від телефону.
4. Цінник від потрібного морозива в супермаркеті.
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