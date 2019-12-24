Перший серійний винищувач п'ятого покоління Су-57 впав 24 грудня під Хабаровськом

До кінця цього тижня завод збирався передати його військовим, але не встиг, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Падіння літака сталося під час випробувального польоту в 111 км від аеродрому Дзьомги. Льотчик встиг катапультуватися. Його евакуювали на вертольоті Мі-8. Причини аварії з'ясовуються. На думку ряду фахівців, у нової бойової машини могла відмовити система управління хвостовим оперенням.

Це подія не залишилася без уваги соцмереж. Так, публікація по темі з'явилася в блозі користувача Проф. Преображенський. Як завжди, коротко і по суті він охарактеризував те, що сталося.

«На Далекому Сході розбився Су-57. Пілот, слава богу, врятувався. Це був перший і єдиний серійний такий літак. Про це Путін не розповість. Це ж не мультики про суперзброю. Це реальність: ми побудували 1 (один) винищувач 5-го покоління, і він розбився», – йдеться у повідомленні.

Коментарі не змусили себе чекати.

«Подумаєш! 2 мільярди в тайгу звалилось! У пенсіонерів грошей ще ого-го скільки в панчохах!», «Впевнений, що реальна вартість його раз у 5-7 нижче. Всі зарплати, премії керівництву все що сп***дили поки збирали - все списано на одну одиницю», «Швидше за все через те, що підходили терміни здачі, тому і розбили. Та ж історія, що і з пожежею на Кузі. Суцільний розпил і приховування мільярдних крадіжок. Операція "И"», «Ну як би меседж(для зовнішнього використання) ясний: хлопці, не треба боятися, армія РФ для вас, НАТО, не небезпечна», «Ну от як це розцінювати як подвиг льотчиків чи диверсію?», «Він упав», – жартують під публікацією.

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