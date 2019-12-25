В мережі влучно висміяли проект змін в Конституцію

Зазначимо, український президент Володимир Зеленський запропонував на розгляд Верховної Ради зазначений проект, пише Рoliteka.net.

За документом, українцям пропонують змінити систему адміністративно-територіального устрою. Зокрема, йдеться про заміну голів місцевих державних адміністрацій на префектов, які будуть призначатися і звільнятися президентом. Префект буде також мати право блокувати рішення місцевих рад.

У мережі не залишили цю тему без обговорення. Так, з'явилася яскрава фотожаба, на якій зображені герої фільму "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

"Ти дивись, глава райадміністрації тепер - префект", - говорить один іншому.

"Дільничний - шериф. А ми кумі - "індєйці", - відповідає другий.

Таким чином, автор натякає, що проблеми "індєйців" вождя не хвилюють.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив голову Закарпатської області Ігоря Бондаренка та голову Львівської області Маркіяна Мальського під час наради.

"Я вирішив їх звільнити. Не тому, що вони якісь недосвідчені люди або нечисті на руку, а тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський подумує розігнати весь Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Гончаруком.

Така інформація з'явилася в Telegram-каналі "УП. Off the record".

За даними джерела, команда президента України має намір переформатувати Кабмін і звільнити деяких міністрів.

Нагадаємо також, що Володимир Зеленський та його команда вибрали неправильну тактику переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. В результаті нормандський саміт приніс не ті результати, на які розраховувала Україна.

Про це розповів російський журналіст і блогер Аркадій Бабченко.

Він зазначив, що результати саміту в Парижі виявилися не дуже вдалими для України. Серед того, що вдалося «нав'язати» Києву Бабченко відзначив не особливо вигідний газовий контракт, зміни до Конституції, зокрема пропозиції про громади і децентралізацію, а також імплементацію формули Штайнмайера.

Нагадаємо, у Зеленського жорстко поставили Путіна на місце

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