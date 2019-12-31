Найскладніше в приготуванні їжі - це вирішити, що ж все-таки приготувати сьогодні!

- Кого на цей раз до нас привезли?

- Параноїка навпаки.

- Як це навпаки?

- А йому здається, що він постійно когось переслідує.

***

- Коля, що сталося, ти весь у крові!

- Вчора вночі на мене двоє чоловіків напали.

- А як же твій чорний пояс по карате?

- Було темно, вони його не роздивилися.



***

- На якій танець схожа передвиборна кампанія?

- На канкан: все ті ж несамовиті вигуки, подробиці, а в результаті глядачам знову покажуть дупу.



***

- Все ще носиш маскувального котика?

- Ні, це скунс.



***

- Чи є життя після смерті?

- Після такого життя, як наше, все може бути.



***

Через 30 днів буде місяць, як я не п'ю.



***

Вона хотіла б жити на Манхеттені, але її чекає вдома пакет із пакетами...



***

– Ну, як справи на любовному фронті?

– Кепські справи. Подрузі по п'яні свою машину подарував. Тепер, як жадібна людина, я зобов'язаний на ній одружитися.

***

- Ну, жінко, накривай стіл швидше!

- Невже ти всяких смаколиків накупив?

- Ні, скатертину придбав.



***

– Доню, ти куди це зібрався, що м'ячики майже вивалюються назовні?

- Мам, це називається декольте.

- Декольте, доча, буває тільки спереду!



***

- Помідори є?

- Ні.

- А огірки, капуста?

- Ні.

- А де є?

- Мужик, це овочевий, а не довідкове бюро.



***

- Ах, мій бідний-бідний чоловік...

- Як? З ним щось сталося?

- Та ні, він дійсно бідний...



***

У лісі розподіляли премії за результатами півріччя, і після палких обговорень і суперечок постановили: ведмедю видати за силу, вовку за хватку, за хитрість лисиці, зайцю за хоробрість. І скунсу теж видали... щоб не смердів.

***

- Ну шо, красуне, покатаємось з вітерцем?

- Ні, в мене ревматизм.

- Тоді в лазню, попаримось від душі.

- Не можна мені, серце балується.

- Ну і шо ж ти, така хвора, оченята мені строїла?

- Дик косоокість.



Нагадаємо, Путін похвалився новітньою зброєю, і тут його понесло, скандальне відео.

Раніше Politeka повідомляла, що Конституцію Зеленського висміяли їдкою фотожабою, українці в ауті.

Також Politeka писала, що Путін осоромився на льоду і довів росіян до сліз.