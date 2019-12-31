Найскладніше в приготуванні їжі - це вирішити, що ж все-таки приготувати сьогодні!
- Кого на цей раз до нас привезли?
- Параноїка навпаки.
- Як це навпаки?
- А йому здається, що він постійно когось переслідує.
***
- Коля, що сталося, ти весь у крові!
- Вчора вночі на мене двоє чоловіків напали.
- А як же твій чорний пояс по карате?
- Було темно, вони його не роздивилися.
***
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- На якій танець схожа передвиборна кампанія?
- На канкан: все ті ж несамовиті вигуки, подробиці, а в результаті глядачам знову покажуть дупу.
***
- Все ще носиш маскувального котика?
- Ні, це скунс.
***
- Чи є життя після смерті?
- Після такого життя, як наше, все може бути.
***
Через 30 днів буде місяць, як я не п'ю.
***
Вона хотіла б жити на Манхеттені, але її чекає вдома пакет із пакетами...
***
– Ну, як справи на любовному фронті?
– Кепські справи. Подрузі по п'яні свою машину подарував. Тепер, як жадібна людина, я зобов'язаний на ній одружитися.
***
- Ну, жінко, накривай стіл швидше!
- Невже ти всяких смаколиків накупив?
- Ні, скатертину придбав.
***
– Доню, ти куди це зібрався, що м'ячики майже вивалюються назовні?
- Мам, це називається декольте.
- Декольте, доча, буває тільки спереду!
***
- Помідори є?
- Ні.
- А огірки, капуста?
- Ні.
- А де є?
- Мужик, це овочевий, а не довідкове бюро.
***
- Ах, мій бідний-бідний чоловік...
- Як? З ним щось сталося?
- Та ні, він дійсно бідний...
***
У лісі розподіляли премії за результатами півріччя, і після палких обговорень і суперечок постановили: ведмедю видати за силу, вовку за хватку, за хитрість лисиці, зайцю за хоробрість. І скунсу теж видали... щоб не смердів.
***
- Ну шо, красуне, покатаємось з вітерцем?
- Ні, в мене ревматизм.
- Тоді в лазню, попаримось від душі.
- Не можна мені, серце балується.
- Ну і шо ж ти, така хвора, оченята мені строїла?
- Дик косоокість.
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