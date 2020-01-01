Стосунки російського президента Володимира Путіна і лідера Білорусі Олександра Лукашенка останнім часом спокійними не назвеш

Олександр Лукашенко здорово зіпсував шанси Путіна увійти в історію збирачем земель і зробити реальністю Союзну державу, передає Politeka.

Як відомо, 8 грудня в Сочі після п'ятигодинної зустрічі глави держав так ні до чого і не домовилися, а Лукашенко залишив резиденцію Путіна в поганому настрої. Від коментарів пресі відмовився і сам глава РФ, поклавши цю місію на своїх помічників. Того дня сторони повинні були підписати угоду про економічну інтеграцію двох країн, проте план всіх розроблених «дорожніх карт» затвердити не вдалося.

Президент Білорусі запевнив співгромадян, що не збирається здавати національні інтереси країни і ніколи не впаде в обійми іншої держави, навіть якщо це – «брати-росіяни».

Тим часом невдалу спробу створення Союзної держави вже висміяли в мережі. Наприклад, користувач під ніком ЗимородокЪ опублікував у Twitter фотожабу, на якій Путін і Лукашенко розходяться в різні сторони, а між ними пробігає чорна кішка.

«Збій у матриці», – підписав він картинку.

Раніше ми розповідали про те, що в Кремлі незадоволені «незговірливістю» президента сусідньої країни в плані угоди про Союзну державу. За словами історика Сергія Климовського, Росія хоче його «позбутися».

«З усіх схем позбавлення від незговірливого «бацьки» Лукашенка, – Новий рік наближається, а нового союзного договору немає, – явно зупинили свій вибір на так званому «румунському сценарії» з Чаушеску, як такому, що обіцяє дати результат», - пише Климовський.

Він пояснив, що суть цього сценарію полягає в організації масового повстання в Білорусі. У той же час, раніше Росія трохи перестаралася, коли залякувала білорусів «білоруськими нацистами, які піднімають голову» і попереджала, що «буде як в Україні», зазначає історик.

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