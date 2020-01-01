Папа Римський Франциск намагався відштовхнути від себе агресивну фанатку, кадри облетіли мережу

Як передає Politeka.net, інцидент стався під час прогулянки голови Ватикану в новорічну ніч. Відео опубліковано в Твіттері на сторінці телеканалу CBSNews (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

"Вітаючи людей на площі Святого Петра у переддень Нового року, Папі Франциску довелося відбиватися від жінки, яка схопила його за руку і смикнула до себе", - йдеться у твіті.

В кадрі видно, як люди вітають понтифіка і тиснуть йому руку. Раптом одна з прихильниць Папи Римського міцно його вхопила. Тому довелося "надавати їй по руці", щоб звільнитися. Також помітно, що він щось сказав зухвалій жінці, але неможливо розібрати. Виглядає те, що трапилось, мабуть, більше комічно, ніж трагічно. Тим більше понтифік відвернувся від жінки з таким спокійним обличчям, ніби це не він кілька секунд тому "з боєм" виривав свою руку.

Відео викликало ажіотаж у мережі. Коментуютчі розмірковують, а як би вони вчинили на місці Франциска.

"Цікаво, якщо б це зробив Ісус?"

"Він людина. Не Бог... Може, у нього було хворе плече або, може бути, він знав її раніше і з нього вистачило. Справа в тому, що він людина і старик."

"Папа Іван Павло ІІ ніколи б не відповів таким чином ... Хоча ця жінка була зовсім неправа ..."

"Він людина. Я вчинив би так само. Ви не маєте права хапати кого-небудь і тягнути"

"Він намагається прибрати руку від неї, а вона тримається за неї. Будь-хто був би роздратований подібним"

"Ого, ви бачили вираз обличчя Папи? Трохи поганого показав"

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

Раніше ми повідомляли, 25 грудня на Різдвяній месі Папа Римський вирішив нагадати, що Бог всіх любить і прощає, навіть дуже поганих людей.

"Ви могли помилятися, могли поступати в корені неправильно, але Господь продовжує вас любити" - зазначив понтифік, виступаючи в соборі Святого Петра у Ватикані.

У традиційній месі у Ватикані взяли участь близько тисячі віруючих католиків. Крім того, на службі були присутні діти з Венесуели, Іраку й Уганди.

Нагадаємо, стало відомо, що Папа Франциск буде робити з педофілами.

Як повідомляла Politeka, Папа Римський зробив сенсаційну заяву: «його не існує».

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