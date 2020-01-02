Гостріше карикатури бути не може!

В інтернет-мережі підняли на сміх майбутнє росіян, яке художник зобразив їдким знімком

Як повідомляє Politeka, малюнок карикатурист Сергій Йолкін опублікував у Facebook.

Так, зображеному на знімку видно дві руки в наручниках. При цьому на одній написано 2019, а на іншій 2020. Це стало причиною бурхливого обговорення з боку користувачів.

«Дуже промовиста графіка. Це також буде важкий рік для нас», «2020 – час збирати каміння!», «скуті одним ланцюгом», «каміння не вистачає!», «рік бабака», «ланцюгова реакція», «жесть, але правда», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, карикатура на російського президента Володимира Путіна сколихнула мережа, зібравши безліч коментарів.

Художник-карикатурист Альоша Ступін поділився картинкою у себе в Твіттері. Путіна зобразили в туалеті: він стоїть зі спущеними штанами і готується закинути вдалину те, що зачерпнув рукою з унітазу (нескладно здогадатися, що). При цьому одна дрібна деталь кидається в очі: на президента майорить краватка червоного кольору - у таких часто з'являється на публіці американський лідер Дональд Трамп.

Коментують поспішили залишити свою думку під публікацією:

"Унітаз так розумію ворований...."

"Хоче загидити майбутнє."

"Браво! Шедевр."

"Краватка чє Трамп позичив??"

"вирвав серце унітазу"

"Путен кидається путеным )"

"Розмножується...)))"

Раніше ми повідомляли, Ступін висміяв Путіна зобразивши його в шапці-вушанці, "нюхающим" дулю. В очі кидаються: відразу троє годин на руці президента.

Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапив на відео: "покладіть Ковбасу!"

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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