Лідер партії Голос Святослав Вакарчук став об'єктом критики в мережі



Як передає Politeka.net, політик у віршованій формі відповів на вітальну новорічну промову президента України Володимира Зеленського.

Запис вірша опублікована на сторінці партії в Soundcloud.

Таке своєрідне звернення Вакарчука до Зеленському наробили багато шуму в Мережі. Українці пригадали йому корпоративи в Росії під час війни і виступ в Білорусі.

"О, а шо, славко-дурко з корпоративу повернувся?", "Вакарчук закінчив корпоративи, напелся для товстосумів, наївся недоїдків з їх столу, заробив бабла і давай знову в патріота грати...", " Опа ,славко-дурко прокинувся.....", "Нехай і негідник, але свій ...", "А бабки отримувати йому все одно від кого, вже сидів би і сопів у дві дірочки", "на корпоративах олігархів потрібно про це частіше згадувати","Ганьбиться на кожному кроці","Слава, ми всі знаємо, що ти знаєш, ми теж знаємо, для тебе важливо кальсони, мікрофон і сцена в Білорусії", - писали в мережі.

Нагадаємо, народного депутата, лідера партії "Голос", а також фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука помітили на корпоративі в Мінську.

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