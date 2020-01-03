В інтернет-мережі підняли на сміх президента РФ Володимира Путіна за те, що він вирішив оригінально «розправитися» зі своїм колегою

Як повідомляє Politeka, знімок опублікував художник Сергій Йолкін в Твіттер.

«Білорус! Іди до нас здаватися! Ми дамо тобі бочку нафти», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що карикатура зроблена за образом популярного історичного лейтмотиву: фашисти закликають здаватися своїх супротивників, обіцяючи їм «золоті гори». Шанувальники мережі сприйняли насмішку з гумором, про що говорять коментарі під знімком.

«не треба було загравати з Кремлем», «Бочку варення і кошик печива......», «вміння сваритися з найближчими друзями», «Росія не вміє розташовувати кого-небудь, до любові і дружбі. Вона вміє тільки купувати любов, примушувати шантажем і брати силою. Цим і пишається», «Наступний крок це поконуть тайговий спілка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін намагається всіма силами очолити Союзну державу.



Так російський військовий експерт і блогер Ель Мурид прокоментував новину про те, що Росія зупинила постачання нафти в Білорусь.



"По всій видимості, Путіну так сильно хочеться стати президентом Союзної держави, що аж несила. Тому Лукашенко вже не натякають, а просто грубо викручують руки, щоб він підписав всі папірці і не заважав кремлівському партнеру вирішувати свої проблеми", - вважає він.

За словами експерта, в таких діях Путіна немає нічого нового.

"Шантаж нафтою і газом - база і основа російської політики. Коли наші чиновники розповідають, що нафта і газ - це просто бізнес, ніякої політики, виглядає це дуже нерозумно. Просто тому, що прикладів зворотного більш ніж достатньо", - уклав він.

Нагадаємо, в Україні придумали, як змусити Москву відмовитися від будівництва «Північного потоку-2».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, чим обернеться для України і ЄС нова авантюра Путіна.

Також Politeka писала, що в Європі вирішать долю транзиту російського газу через Україну.