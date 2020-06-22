Самотня дівчина подала в суд на оператора стільникового зв'язку за твердження, що вона недоступна
- Слухай, а давай з тобою поїдемо. Тільки я і ти, а далі будь що буде ...
- Жіночко, я вам ще раз повторюю: поки повна маршрутка не набереться, ми нікуди не поїдемо!
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***
В церкві.
– Грішила, дочко моя?
– Ох, грішила, батюшко!
– Каєшся?
— Каюсь, батюшко!
– Ну, цілуй розп'яття... та без язика!
***
Включаєш канадське ТБ: головна країна у світі — Канада. Вмикаєш американське ТБ: головна країна у світі – США. Вмикаєш німецьке ТБ: головна країна у світі — Німеччина. Вмикаєш російське ТБ: головна країна у світі — Україна.
***
- Мама, можна мені взяти цукерку?
- Синку, тільки через мій суп!
***
Мама підходить до сина і простягає йому фотографію:
- Синку ти повинен знати ... Це твій справжній батько.
- О Боже мій! Я дитина фотографії!
– Зараз я засуну свій вологий язик між цих піддатливих булок...
– Блін, Петрович, задовбав, жери швидше свій чізбургер, ми запізнюємося!
***
Є чоловіки, які з понтом кажуть: "Я один такий!".
Дивлюся я нього і думаю: "Слава богу!".
Якщо є олімпіада з математики, то чому немає Паралімпіади з математики? У ній брали б участь гуманітарії, а всі захоплювалися б їх мужністю.
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