Самотня дівчина подала в суд на оператора стільникового зв'язку за твердження, що вона недоступна

- Слухай, а давай з тобою поїдемо. Тільки я і ти, а далі будь що буде ...

- Жіночко, я вам ще раз повторюю: поки повна маршрутка не набереться, ми нікуди не поїдемо!

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Якщо перукарні не відчиняться протягом місяця, то 90% блондинок зникнуть з лиця Землі!

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В церкві.

– Грішила, дочко моя?

– Ох, грішила, батюшко!

– Каєшся?

— Каюсь, батюшко!

– Ну, цілуй розп'яття... та без язика!

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Включаєш канадське ТБ: головна країна у світі — Канада. Вмикаєш американське ТБ: головна країна у світі – США. Вмикаєш німецьке ТБ: головна країна у світі — Німеччина. Вмикаєш російське ТБ: головна країна у світі — Україна.

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- Мама, можна мені взяти цукерку?

- Синку, тільки через мій суп!

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Мама підходить до сина і простягає йому фотографію:

- Синку ти повинен знати ... Це твій справжній батько.

- О Боже мій! Я дитина фотографії!

– Зараз я засуну свій вологий язик між цих піддатливих булок...

– Блін, Петрович, задовбав, жери швидше свій чізбургер, ми запізнюємося!

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Є чоловіки, які з понтом кажуть: "Я один такий!".

Дивлюся я нього і думаю: "Слава богу!".

Якщо є олімпіада з математики, то чому немає Паралімпіади з математики? У ній брали б участь гуманітарії, а всі захоплювалися б їх мужністю.

Нагадаємо, технологічний "тріумф" Путіна став посміховиськом на весь світ.

Як повідомляла Politeka, майбутнє росіян при Путіні показали однієї їдкою картинкою.

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