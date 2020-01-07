У Білорусі пройшов "Забіг тверезості", подію прокоментувала журналістка одного з місцевих телеканалів

Представниця ЗМІ Олена Козлова побувала на заході, який пройшов 1 січня, пише Рoliteka.net. Один з інтернет-користувачів оприлюднив відео. В описі йдеться:

"Мабуть, репортер неабияк розхвилювалася і стала забувати текст, плутати слова... Це явно не перший канал". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)



На кадрах, справді, видно, що Козлова вступає під час включення інших людей, а також у неї помітно "заплітається" язик і у неї трапляється багато обмовок.

Люди стали жартувати, що журналістка перебуває стані алкогольного сп'яніння і вона не підтримала "здоровий" захід. Зустрічалися й коментатори, які були переконані, що дівчині стало погано.

"І таке буває. Рік починається весело", "Олена Козлова ти найкраща ))", "Го**олыжная траса - не в бров, а в око!", "Вона справжній професіонал, намагалася читати з останніх сил😀", "Бідна дівчина, видно, що їй стало різко дуже погано, добре, що не отримала інсульт", "Вочевидь, не п'яна. Або перенервувала, або погано стало. Буває", "Явно п'яна. Хитається, язик заплітається. Дивиться в ГОТОВИЙ ТЕКСТ і прочитати не може. У мене перед будинком на лавці такі дивиці щоранку чекають відкриття магазину", "Як раз п'яніють, коли мішають міцний алкоголь з мерзенним білоруським шампанським, наприклад. Адже Тут не тільки дама, картинку і звук не невпопад дають. Вся група насинячилася", "Перенервувала. Підтримую,молодець все одно продовжувала репортаж. Люди тебе підтримують,все буде добре", "Краща передача каналу СТВ порівняно з їх іншим шлаком Олена Козлова створила справжню гумористичну новорічну передачу", - написали коментатори під відео на Ютуб-каналі.

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«Білорус! Іди до нас здаватися! Ми дамо тобі бочку нафти», - йдеться в яскравій карикатурі.

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