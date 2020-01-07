Російський президент Володимир Путін безглуздо осоромився перед камерами

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідера Кремля рознесли за показуху, яку влаштували з нагоди православного Різдва.

Так, Володимир Путін навідався в Спасо-Преображенський собор у Санкт-Петербурзі, де він нібито відвідав різдвяне богослужіння разом з маленькими дітьми.

Відповідний відеоролик у своєму мікроблозі Twitter опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

"Володимир Путін приїхав на різдвяне богослужіння в Спасо-Преображенський собор у Санкт-Петербурзі, де його хрестили", - йдеться у підписі до відео.

"Дідусь всерйоз вдає з себе "віруючого", що виглядає особливо забавно", "Може, його в минулому році хрестили?", "А ще недавно він хреститися не вмів", "Дідусь зараз засне, посадіть його в крісло чи що!", "Зажурився трішечки", "Діти символізують народ Росії - наївний, дурненький - може танцювати піти, а може і розревітися якщо цукеркою поманити, втратить очки, ніжку підверне", "Що-то сумний наш президент...", "Він знову натягнув цей светр з розтягнутими колінами. Куди гімнастка дивиться?", "Це теж напевно фсошники, просто дуже маленькі", "Який він жалюгідний", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевный, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Божественно!", "Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "астолько сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні