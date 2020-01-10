Американський президент Дональд Трамп 8 січня виступив з заявою з приводу ситуації з Іраном

Конфлікт між США і Іраном розгорівся з новою силою після знищення ватажка КВІР Касема Сулеймані, пише Рoliteka.net.

Після вбивства Іран заявив, що буде мстити Трампу і запропонували за "його голову" 80 мільйонів доларів.

Після цього лідер США виступив з виправдувальною промовою, в якій зазначив, що ватажок КВІР - терорист номер один. Також Трамп повідомив, що США хоче зупинити війну, а не розв'язати її.

В мережі почали активно обговорювати заяву президента США. Люди порівнювали Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

"Послухав товариша Трампа. Його спічі за змістовністю все більше починають походити на порожні яйця друга Володимира і це погано...", "я теж не зрозуміла навіщо збирати лідеру такого рівня прес-конференцію, щоб розповісти нам короткий зміст останніх декількох місяців", "Дідові вже пора на пенсію", "Як я і говорив, попетушилися і все. Іран типу помстився, американці типу нічого не втратили, всі задоволені. А майже 200 осіб, які з дуже великою ймовірністю просто опинилися не в тому місці не в той час, нікому не потрібні", "Трамп скасував третю світову війну. Навіть гречкою і консервами закупитися не встигли", "Кароч мені Трамп стирчить 5000$ за куплений мною доширак і тушонку", "Трамп береже ватників. При пожежі вату ніколи не виносять", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 27 грудня Іран завдав удару по військовій базі США в Іраку, в результаті чого загинув один цивільний та постраждали кілька військовослужбовців.

3 січня американці атакували іранців на території Іраку - загинув генерал Касем Сулеймані. 8 січня Іран знову завдав ракетних ударів по американських базах в Іраку. Загострення близькосхідного конфлікту на початку 2020 стало причиною алармістських новин щодо небезпеки ядерної війни.

Нагадаємо, 8 грудня, Трамп виступив із зверненням з приводу атаки Ірану на американські військові бази в Іраку. Президент повідомив, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Іран пішов в атаку на США, випущені ракети.

Як повідомляла Politeka, конфлікт між США і Іраном: "це добре спланований...", несподівані деталі.

Також Politeka писала, що Іран в обмін на Україну: розкриті деталі фатальної угоди Путіна і Трампа.