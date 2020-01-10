Американский президент Дональд Трамп 8 января выступил с заявлением по поводу ситуации с Ираном

Конфликт между США и Ираном разгорелся с новой силой после уничтожения главаря КСИР Касема Сулеймани, пишет Рoliteka.net.

После убийства Иран заявил, что будет мстить Трампу и предложили за "его голову" 80 миллионов долларов.

После этого лидер США выступил с оправдательной речью, в которой отметил, что главарь КСИР - терорист номер один. Также Трамп сообщил, что США хочет остановить войну, а не развязать ее.

В сети стали активно обсуждать заявление президента США. Люди сравнивали Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

"Послушал товарища Трампа. Его спичи по содержательности все больше начинают походить на порожние яйца друга Владимира и это плохо...", "я тоже не поняла зачем собирать лидеру такого уровня пресс-конференцию, чтобы рассказать нам краткое содержание последних нескольких месяцев", "Деду уже пора на пенсию", "Как я и говорил, попетушились и все. Иран типа отомстил, американцы типа ничего не потеряли, все довольны. А почти 200 человек, которые с очень большой вероятностью просто оказались не в том месте не в то время, никому не нужны", "Трамп отменил третью мировую войну. Даже гречкой и консервами закупиться не успели", "Кароч мне Трамп торчит 5000$ за купленный мною доширак и тушенку", "Трамп бережет ватников. При пожаре вату никогда не выносят", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что 27 декабря Иран нанес удар по военной базе США в Ираке, в результате чего погиб один гражданский и пострадали несколько военнослужащих.

3 января американцы атаковали иранцев на территории Ирака - погиб генерал Касем Сулеймани. 8 января Иран снова нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Обострение ближневосточного конфликта в начале 2020 стало причиной алармистских новостей насчет опасности ядерной войны.

Напомним, 8 декабря, Трамп выступил с обращением по поводу атаки Ирана на американские военные базы в Ираке. Президент сообщил, что никто не пострадал.

Напомним, Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.

Как сообщала Politeka, конфликт между США и Ираном: "это хорошо спланированный...", неожиданные детали.

Также Politeka писала, что Иран в обмен на Украину: раскрыты детали роковой сделки Путина и Трампа.