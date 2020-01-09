Володимир Путін під час візиту в анексований Крим відзначився дивним вчинком

У четвер, 9 січня, президент Росії відвідав окупований український півострів, щоб особисто спостерігати за навчаннями російського флоту. Як повідомляє Politeka, журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував у Твіттері відео, на якому Путін досить дивним чином підтримує учасників навчань (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах видно, як російський президент показує великий палець літакам Су-30СМ, які пролітають над його головою. У соцмережах звернули увагу на безглуздість такого жесту, який буде неможливо розглянути з кабіни літака.

Інтернет-користувачі активно обговорюють відео.

«Дідусь зовсім поганий», «Дід лайк собі поставив. Суцільні дизлайки..дай, думаю, хоч один спіймаю», «Виглядає, немов Путін голосує. Мовляв до Кремля підкинете?», «У Росії цей жест давно означає пляшку в…», «Дідусь у війнушку грається», «Відразу видно впадання в дитинство, також може помахати космічної станції може хто помітить хіхі», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін прибув в анексований Росією Крим для того, щоб особисто спостерігати за навчаннями російського флоту

Президент РФ прибув з візитом на окупований український півострів у четвер, 9 січня. Він спостерігав за навчаннями Північного і Чорноморського флотів на Чорному морі з борту ракетного крейсера «Маршал Устинов».

У навчаннях брали участь більше 30 російських кораблів, підводний човен і більше 40 літаків. Військові відпрацьовували ракетні стрільби та інші маневри.

Після закінчення навчань Путін збирався відвідати севастопольська філія Нахімовського військово-морського училища і зустрітися з фахівцями.

Фотографією президента РФ в Криму поділився у своєму Твіттер кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

«Володимир Путін з борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» спостерігав за ходом спільних навчань Північного і Чорноморського флотів з виконанням ракетних стрільб, в тому числі крилатими ракетами «Калібр» і гіперзвуковий аэробаллистической ракетою «Кинджал»», - підписав фото він.

Жест: Путин и пара Су-30СМ pic.twitter.com/FcG9wconDF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 9, 2020

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