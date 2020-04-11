Відгадайте карантинну загадку: мене легко відростити, важко прибрати і неможливо втягнути
- На це місце ми можемо прийняти лише людину зразкової поведінки.
- От і чудово! Мене випустили з в'язниці достроково саме через зразкову поведінку!
***
Місяць тому влаштувалася вихователькою в дитячий садок. Сьогодні в автобусі на автоматі поправила штани, що сповзали, якомусь хлопцеві…
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***
Дівчина влаштовується на роботу в офіс:
- Друкую зі швидкістю 1200 знаків в хвилину.
Всі ахають. Вона потихеньку в бік:
- Така фігня виходить.
***
Через сорок років:
- Бабуля, заспівай пісеньку своєї молодості.
- Опа гангнам стайл! Гоп, гоп, гоп!..
***
Гострий психоз — я говорю з котом.
Гострий галюцинаторний психоз — я говорю з неіснуючим котом.
Параноя — я боюся сказати зайвого при кота.
Шизофренія — кіт говорить всередині мене.
Неврастенія — кіт мене ігнорує, і мені це здається абсолютно нестерпним.
Маніакально-депресивний психоз – мій кіт мене не цінує.
***
Розмова на авторинку. Покупець:
- Скажіть, а в цій машині є які-небудь системи безпеки?
Продавець:
- Так, два презерватива в аптечці.
***
Два приятелі сидять в барі, один іншому говорить:
- Дивись, я сподобався он тій дівчині.
- З чого ти це взяв?
- Вона подивилася на мене, посміхнулася.
- Коли я перший раз тебе побачив, то взагалі іржав півгодини!
***
Папа дуже поспішав, розповідаючи казку, тому зайчик давився, але доїдав колобка.
***
- Любий, нам на роботі будуть доплачувати 15% за шкідливість!
- Ти вже й там усіх дістала?
***
- Беррімор, що це за страшне виття?
- Це собака Баскервілів, сер. Її вже в 60-й раз ведуть на прогулянку.
***
Дружину депутата запитують:
- Чому ви хочете розлучитися з чоловіком?
- Він тільки й робить, що стоїть біля ліжка і розповідає, як мені буде добре.
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Хто рано встає, той жерти подає.
Народна котяча мудрість.
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Пам'ятай! Перша чарка - на протирання рук!
Нагадаємо, Медведєв публічно зганьбив Путіна, з'явилося фото.
Як повідомляла Politeka, Трампа засікли на колінах у Путіна.
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