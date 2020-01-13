Після пожежі на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» у Росії стурбовані задумалися над будівництвом аналога

Причому спорудити його планують до 2030 року, використавши креслення недобудованого радянського авіаносця «Ульяновськ».

«Тобто в 2030-му з'явиться авіаносець, побудований за кресленнями з 1980-х. Це все, що треба знати про надсучасну російську зброю», – написав у своєму блозі в Twitter користувач під ніком Проф. Преображенський.

Згідно з повідомленнями росЗМІ, роботи по створенню першого в Росії атомного авіаносця почнуться в 2023 році. Планується, що він матиме ядерну енергетичну установку і водотоннажність близько 70 тисяч тонн.

Що стосується авіаносця «Ульяновськ», здатного нести до 80 літаків, то Радянський Союз почав його будівництво в Миколаєві, проте з розпадом СРСР проект був заморожений, а корпус корабля розібраний на метал у 1992 році.

У коментарях під публікацією на цю тему у соцмережі розгорілася ціла дискусія.

«Так ще і НЕ з'явиться ) Все, що планується на десять років вперед, має на меті стирити бабло на етапі концептуального проектування і вразити телеглядача величчю грандіозних планів. І майже ніколи не доходить до втілення в життя», «У міноборони вже проводять закупівлі», «Єдина суперзброя, яка є на озброєнні Росії, - це тотальний, безпросвітний пі**ж», «Мало того, електроніку та комплектуючі закуплять на АліЕкспрес вже найближчим часом, саме їм вдалося виграти тендер», «До того часу авіаносці стануть не актуальними і його перепрофілюють у плавучий торговий центр: перша палуба взуттєві магазини, фаст фуд і т. д», – пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що в мережі гумористи щосили потішилися над відео, в якому глава РФ відвідує виставку, присвячену перспективним проектам розвитку військово-морського флоту в севастопольській філії Нахімовського військово-морського училища. На ній представлені моделі, що відображають поточний стан та перспективний розвиток авіанесучих кораблів ВМФ. Серед експонатів – і проект сумновідомого крейсрера «Адмірал Флоту Радянського Союзу Кузнєцов», який задимів своїм пожежею всі соцмережі в грудні минулого року.

Нагадаємо, військовий корабель Путіна спіткала доля "Адмірала Кузнєцова".

Як повідомляла Politeka, військова гордість Путіна знову потрапила в біду: на шляху у "величі" встало сміття.

Також Politeka писала, що путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам: "корабель "Правого сектора".