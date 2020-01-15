Президент РФ Володимир Путін знову почав вихваляти "міць" новітніх російських ракет, за що був висміяний в мережі
Володимир Путін в ході щорічного послання Федеральним зборам їдко зауважив, що не ставить метою погрози кому-небудь, а лише дбає про зміцнення обороноздатності країни-агресора.
"Ми нікому не погрожуємо і не нав'язуємо свою волю. Наші кроки на зміцнення безпеки були зроблені вчасно. Вперше за ракетного озброєння ми нікого не наздоганяємо, а навпаки. Іншим державам тільки належить створити зброю, якою вже володіє Росія. Обороноздатність Росії забезпечена на десятиліття вперед", – висловився Путін пафосно.
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