"Ми нікому не погрожуємо і не нав'язуємо свою волю. Наші кроки на зміцнення безпеки були зроблені вчасно. Вперше за ракетного озброєння ми нікого не наздоганяємо, а навпаки. Іншим державам тільки належить створити зброю, якою вже володіє Росія. Обороноздатність Росії забезпечена на десятиліття вперед", – висловився Путін пафосно.

Користувачі мережі не змогли проігнорувати висловлювання президента РФ і почали його активно коментувати в мережі. Зокрема багато хто заявили, що нікому в Росії не потрібні ракети, адже люди зубожіли і чекають поліпшення життя. Інші писали, що вже слухати не можуть брехню Володимира Путіна.

""Ми нікому не загрожуємо і не нав'язуємо свою волю". Ну так, звичайно", "Йому треба нагадати, що російські ракети збивають цивільні лайнери", "20 мільйонів жебраків на Росії дуже раді ракетам", "Базікало!", "Господи, це слухати неможливо. Це така нудна брехня. І ще це по всьому ТБ показали - стидоба!", "Філька, на словах і на картинках, а дійсно - муляжі. Вже навіть на Росії не всі ведуться на це".