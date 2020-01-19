Водій автомобіля "Tesla" припаркувався на місці для людей з обмеженими можливостями

Користувачі мережі обговорили пост, розміщений у розділі "Герой парковки", пише Рoliteka.net.

Як йдеться у повідомленні, на одній з парковок біля супермаркету в Києві, був виявлений порушник. Водій припаркував авто на місці для осіб з інвалідністю. Автори публікації з сарказмом поставили наступне запитання: "Підкажіть, а то погано видно - то ж розетка зображена? На парковному місці, зайнятому прекрасним електромобілем «Тесла 100д»?".

Також в публікації попросили охорону стежити за порушеннями.

Користувачі мережі відразу ж відреагували на пост, який зібрав більше 100 лайків.

"Не знущайтеся над людиною. вона і так страждає на батарейках в нашій країні з розвиненою інфраструктурою для електрокарів. Може він так батарейку економить...", "А ви дивилися, під лобовим склом є ксерокопії посвідчення інваліда?", "За даним фото неможливо сказати є порушення чи ні, не тупіть", "воно таке круте, що варені яйця заздрять)) може то його мрія, інвалідність придбати?))", "Посвідчення перевіряли? Є сумніви - викликайте поліцію, дочекайтеся, будьте громадянином! Фоззі більше нічим займатися?" "У нас стільки інвалідів немає ,скільки цих паркувальних", "А є класифікація автомобілів для інвалідів?", "Так може він інвалід", "Наїхав на інваліда?", "А кажуть, що у інвалідів маленькі пенсії, реально брешуть", "ментальна інвалідність, є таким же обмеження можливостей. Цілком законно, якщо ти у**ан, паркуватися на таких місцях", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, у Раді підготували українцям нові драконівські штрафи за неправильну парковку.

Нардепи планують різко посилити законодавство за паркування в недозволених місцях. Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.

Законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн.

Нагадаємо, названо найнебезпечніші автомобілі для водія і пасажирів.

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