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Ревниві дружини, як декабристки, — завжди готові слідувати за чоловіками за посиланнями.
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Праця зробила з мавпи людину. Флешмоб зробив з людини мавпу.
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Карантинні хроніки. Наші собаки думають, що ми залишили роботу заради них. Наші коти думають, що нас звільнили, тому що ми - лохи. У чому, власне, вони ніколи і не сумнівалися.
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Якась ізраїльська газета провела опитування, в чому різниця між політиками і злодіями?
Одна відповідь привернула увагу редакції: «Шановна редакціє, я багато думав над вашим запитанням і прийшов до висновку, що різниця між політиками і злодіями така, що перших ми вибираємо, а другі обирають нас. З повагою, Дов Берман».
Редакція відповіла:
«Дорогий пан Берман, ми вирішили нагородити вас річним абонементом на нашу газету за вашу геніальний відповідь! Тому що ви були єдиним, хто виявив різницю між політиками і злодіями».
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Якщо чоловіки сильніші за жінок, то чому у чоловічих персонажів в комп'ютерних іграх виникає необхідність в повному обмундируванні, тоді як жінки обходяться одним лише бікіні з кольчуги?
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Не люблю ходити на пошту за посилками, тому що боюся перешкодити людям оплачувати квитанції, купувати лотерейні квитки і макарони.
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Бабулінг - агресивне переслідування людини, психологічний тиск, який чиниться шляхом згадки про те, що давно пора заміж, помру й онуків не побачу.
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Про людину можна судити по її взуттю. Наприклад, якщо підошва його взуття б'ється об ваше обличчя, то, найімовірніше, людина чимось засмучена.
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Валера їздить на автобусі, а всім каже, що заробив на "Мерседес".
Валера не брехун, він просто бізнес-тренер.
Нагадаємо, Путін розсмішив росіян витівкою в Ізраїлі, такої ганьби не забути.
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