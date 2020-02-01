Російський президент Володимир Путін став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Відомий російський художник Ігор Поночевний, який працює під псевдонімом "Альоша Ступін", вирішив зробити Володимира Путіна героєм своєї нової карикатури.

Він зобразив оголеного Володимира Путіна, який сидить верхи на коні. На голові президента Росії можна побачити шапку Мономаха, на якій також видніються свастика, червона зірка та символ СРСР.

"Шапка-вірус", - йдеться у підписі до карикатурі. Ймовірно, автор вирішив зробити відсилання до епідемії коронавіруса в Китаї.

"Вірус під шапкою", "Годинник забув намалювати", "Коронавірус", "Вершник так точно. А у коника вушка крила молі нагадують. Може стати темою наступних малюнків. Пегас-моль, ну і тд. Ну а вже з "купання червоного коня" так море фантазії", "Альоша, це шедевр", "Верховний правитель!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Поночевного.

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "астолько сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

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