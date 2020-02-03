Як відомо, 1 лютого на установчому з'їзді руху «За правду» активісти з РФ створили партію з такою ж назвою, головою якої, за підсумком голосування членів партії, став Захар Прилепін...

«Подію», як головуючого партії - скандаліста і терориста, який воював на Донбасі на боці бойовиків, влучно висміяв російський артист і автор Сергій Шнуров.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Шнурова. «…Письменник-мент» йде мова про Прілєпіна, публікуючи фото зі ЗМІ про партійний «з'їзд», у новоствореному артистом іронічному вірші. Головна думка тексту – показове ставлення до всіх поплічників «русского мира». Де у вірші йдеться про актора Охлобистіна - також зрозуміло з тексту.

Текст вірша (мовою оригіналу)

Был попом, потом интерном,

Но всегда топил за власть.

Помотало сильно верно,

И веревочка свилась.

Звали его вроде Ваня,

Только что снимался в шоу,

Воевал он на диване,

Выпивал на посошок.

Щас в «за правде» или где?

Правда что ли «правду» ищет?

Стал смотрящим по еде,

То есть, по духовной пище.

Там компашка, то что надо,

(Креативный элемент)

Ладная, как тачка Лада,

За рулём писатель — мент.

Едут, песни распевая.

Господи благослови!

Эх, дорожка фронтовая,

Вдоль дороги соловьи.

Сотню жмут из Лады с гаком,

В ней созвездие имён.

Сочинить так мог Булгаков

Пьесу про конец времён.

Персонажи — дурно аж,

Весь гротеск и буффонада,

Что не личность, то типаж.

В прочем, так нам всем и надо.

Что ревешь, как будто дура,

Нет ещё пока помин!

Наша вся литература,

Воплощается, аминь!

Шило в сахаре не скроешь,

И оркестр грянет туш!

Снова восстают герои

Свеже-полумёртвых душ.

БоронА послушна плугу,

Всё пойдёт на перегной.

И опять гулять по кругу

Бесконечности дурной.

У коментарях під фото маса схвальних і показових слів в підтримку іронії знаменитого Шнура, мовляв, як точно сказано про "неадекватів, спраглих до миру, але йдучи до нього по крові" та намагання "вислужитися" перед владою, таких, як Прілєпін, Охлобистін, Пореченков та інших:

"Вогонь"

"Ахахах, точно"

")))) сто відсотків"

Раніше ми писали про те, що письменник, терорист, який воював на боці бойовиків на українському Донбасі, Захар Прілєпін тепер буде змінювати Конституцію.

Терорист, батальйон якого, за його ж словами, вбив найбільше захисників України і творив справжній «свавілля», увійшов до складу робочої групи з підготовки пропозицій про внесення поправок до Конституції РФ.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті президента Російської Федерації.

Нагадаємо, бойовик Прілєпін пішов на підвищення у Путіна

Як повідомляла Politeka, терориста Прілєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що путініст Прілєпін поліз у бійку і став посміховиськом.