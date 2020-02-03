Російський президент Володимир Путін осоромився перед росіянами через дивне рішення

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін зганьбився після того, як віддав наказ на евакуацію росіян з Китаю не цивільною авіацією, а військової.

Про це в своєму мікроблозі Twitter похвалився російський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Путін доручив провести евакуацію росіян з Китаю за допомогою ВКЗ Росії, евакуація почнеться вже сьогодні", - йдеться у підписі до опублікованого знімку, на якому низькорослий Володимир Путін стоїть в оточенні льотчиків.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін продовжує піаритись на чужому горі, оскільки простих росіян можна було забрати з китайської провінції набагато раніше, не залучаючи для цього військову авіацію.

"А що, пристосованими для перевезення пасажирів цивільними авіалайнерами вивезти звідти росіян - це занадто банально, так? Не звучить і рейтингу не додає?", "І де вони для фото стільки ліліпутів набирають?)", "Хто ж там такий важливий в Китаї залишився? Напевно власники ключів від грошей общака в китайських банках?", "А якщо росіяни не захочуть евакуюватися?", "Оперативненько...", "І на чолі імператор на стерха...", - обурюються коментатори під публікацією Смирнова.

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "астолько сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.