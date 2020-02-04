Російський президент Володимир Путін підняв на вуха соціальні мережі безглуздим законом

Про це пише Знай.

Повідомляється, що в РФ набув чинності ухвалений ще влітку законопроект, який дозволяє росіянам полювати з луками й арбалетами.

За інформацією російських ЗМІ, раніше застосовувати таку зброю під час полювання заборонялося — луки та арбалети призначалися тільки для змагань і при дотриманні умов зберігання на спортивному об'єкті.

Тепер росіянам дозволили офіційно полювати з луками й арбалетами, але спершу необхідно зареєструвати свою "зброю" у реєстрі Росгвардії. Після чого "мисливець" отримує відповідний квиток і дозвіл на зберігання і носіння цього "озброєння".

Абсурдність такого закону розсмішила і обурила користувачів соцмереж, які вирішили порівняти рівень розвитку в США і Росії. Поки Держдума дозволяє росіянам полювати з луками й арбалетами, Ілон Маск запускає інноваційні ракети в Космос.

"Хмиз збирати, з луком полювати. Встаємо з колін!", "Ось і кам'яний вік настав...", "Про як! А з списом можна?" "Кожному росіянину дичину на стіл. Гайда братва в ліс!", "Де мій кінь і мисливський сокіл? Заскочу на молебень проти коронавіруса, а звідти до лісу", - жартують користувачі в коментарях в соцмережах.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін осоромився перед росіянами через дивне рішення.

На цей раз Володимир Путін зганьбився після того, як віддав наказ на евакуацію росіян з Китаю не цивільною авіацією, а військової.

"Путін доручив провести евакуацію росіян з Китаю за допомогою ВКЗ Росії, евакуація почнеться вже сьогодні", - йдеться у підписі до опублікованого знімку, на якому низькорослий Володимир Путін стоїть в оточенні льотчиків.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін продовжує піаритись на чужому горі, оскільки простих росіян можна було забрати з китайської провінції набагато раніше, не залучаючи для цього військову авіацію.

"А що, пристосованими для перевезення пасажирів цивільними авіалайнерами вивезти звідти росіян - це занадто банально, так? Не звучить і рейтингу не додає?", "І де вони для фото стільки ліліпутів набирають?)", "Хто ж там такий важливий в Китаї залишився? Напевно власники ключів від грошей общака в китайських банках?", "А якщо росіяни не захочуть евакуюватися?", "Оперативненько...", "І на чолі імператор на стерха...", - обурюються коментатори.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.